С 1 января 33 муниципальных МФЦ вошли в структуру Уполномоченного МФЦ

Туристы из Кемерова попали в больницу в Таиланде Жительница Кемерова опубликовала сообщение в соцсети, что ее родителей госпитализировали на курорте...

В Кузбассе загорелся многоквартирный дом В Кемерово огнеборцы устранили серьезное возгорание. По данной информации, сигнал о чрезвычайном...

Многоквартирный дом загорелся в Кемерове Поздно вечером в субботу, 4 января, произошел пожар в многоквартирном жилом кемеровском доме на...