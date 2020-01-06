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С 1 января 33 муниципальных МФЦ вошли в структуру Уполномоченного МФЦ

Централизованная система МФЦ Кузбасса будет состоять из: 39 офисов; 700 окон обслуживания граждан; 1064 специалистов МФЦ.

 

 

 

 

 

 

Фото: пресс-служба АКО

Общество
kuzbassnews.ru
06/01/2020
Общество
Новости Кузбасса

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