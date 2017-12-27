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С 1 января страховые пенсии неработающих пенсионеров увеличиваются на 3,7%

С 1 января 2018 года страховые пенсии (включая фиксированную выплату) неработающих пенсионеров будут увеличены на 3,7%, что выше показателя прогнозной инфляции за 2017 год. Размер фиксированной выплаты после индексации составит 4 982,9 рубля в месяц, стоимость пенсионного балла – 81,49 рубля (в 2017 году – 78,58 рубля). Среднегодовой размер страховой пенсии по старости в итоге вырастет до 14 075 рублей, среднегодовой размер страховой пенсии по старости неработающих пенсионеров – до 14 329 рублей.

Что касается дальнейшего повышения пенсий в 2018 году, пенсии по государственному пенсионному обеспечению, в том числе социальные, с 1 апреля будут повышены работающим и неработающим пенсионерам на 4,1%. В итоге среднегодовой размер социальной пенсии вырастет до 9 045 рублей. Средний размер социальной пенсии детей-инвалидов и инвалидов с детства I группы составит 13 699 рублей.

В августе 2018 года Пенсионный фонд проведет корректировку страховых пенсий работавших в 2017 году пенсионеров.

С 1 февраля 2018 года размеры ежемесячной денежной выплаты (ЕДВ), которую получают федеральные льготники, будут проиндексированы ориентировочно на 3,2%.

Общество
kuzbassnews.ru
27/12/2017
Общество
Новости Кузбасса

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