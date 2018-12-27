С 1 января в Кузбассе начнут действовать новые тарифы на электроэнергию

«Кузбассэнергосбыт» (входит в Группу «Мечел») информирует о новых тарифах на электроэнергию для населения, утвержденных Региональной энергетической комиссией Кемеровской области.

С 1 января из-за повышения НДС до 20% меняются тарифы на электроэнергию. Для горожан, проживающих в домах, оборудованных зарегистрированными стационарными электроплитами и (или) электроотопительными установками, а также жителей сельских населенных пунктов одноставочный тариф составит 2,33 руб./кВтч.

Для прочих категорий населения новый тариф составит 3,33 руб./кВтч.

Также изменятся тарифы, дифференцированные по зонам суток. Подробнее с тарифным меню можно ознакомиться на сайте кузбассэнергосбыт.рф в разделе «Гражданам-потребителям/Тарифы».