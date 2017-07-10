С 10 июля изменились правила регистрации транспортных средств

10 июля изменились правила регистрации транспортных средств.Теперь автомобилистам не нужно предъявлять бумажный полис ОСАГО — его данные сотрудники ГИБДД возьмут из электронной базы.
При подаче заявления на регистрацию транспорта через портал госуслуг, автовладельцы, могут предоставить машину сразу в место осмотра, без проверки и пакета документов.
Главные новости
Популярное за неделю
РЕГИОНАЛЬНЫЕ НОВОСТИ
|
В Ленинском районе Кемерова в ночь на 8 июля сгорела припаркованный во дворе автомобиль Audi A5. ЧП...
|
Где мужчина-водитель, находясь за рулем легковой иномарки Мitsubishi Lancer в состоянии...
|
Глава Нижнего Тагила Сергей Носов прокомментировал информацию о том, что именно он может возглавить...
|
Участковому поступил сигнал о семейном скандале. Прибыв на место, полицейский увидел, что мужчина...