С 10 июля изменились правила регистрации транспортных средств

В Кемерове ночью сгорела Audi A5 В Ленинском районе Кемерова в ночь на 8 июля сгорела припаркованный во дворе автомобиль Audi A5. ЧП...

Пьяный водитель Мitsubishi стал виновником массового ДТП в Кемерове Где мужчина-водитель, находясь за рулем легковой иномарки Мitsubishi Lancer в состоянии...

Мэр Нижнего Тагила пожелал главе Кузбасса «продолжения работы» Глава Нижнего Тагила Сергей Носов прокомментировал информацию о том, что именно он может возглавить...