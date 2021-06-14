С 14 июня стартует Кузбасская молодежная неделя

Каждый день будет посвящен определенной теме — добровольчество, творчество, здоровый образ жизни, экология, интеллектуальное развитие.
В муниципалитетах запланировано более 100 мероприятий: акции, флешмобы, встречи, конкурсы, квесты, концерты и многое другое. Проект организован в рамках федерального проекта «Социальная активность» нацпроекта «Образование».
Откроет Неделю квиз «Кузбасс 300». На интеллектуально-развлекательную викторину в ледовый дворец «Кузбасс» соберутся 300 команд. В онлайн-формате к игре присоединятся молодежные команды из регионов России и других стран. Участникам предстоит ответить на вопросы об истории Кузбасса и его достопримечательностях.
Финалом Кузбасской молодежной недели станет «День возможностей» в пятницу, 25 июня, в музее-заповеднике «Томская Писаница». Запланированы творческие интерактивы, спортивные состязания, конкурсы среди молодежи, мини-лектории. Также будут работать площадки с выставками о Всероссийской форумной кампании, об областных общественных организациях, федеральном проекте дискуссионных студенческих клубов «Диалог на равных».
Фото из открытых источников
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