С 15 апреля сертификат на материнский капитал оформляется без заявления

Пенсионный фонд приступает к проактивной выдаче сертификатов на материнский (семейный) капитал. Это означает, что после появления ребёнка право на маткапитал будет оформляться без заявления от мамы, а бумажный вариант сертификата для распоряжения его средствами вообще будет необязателен.

Как будет происходить процесс проактивной выдачи сертификата?

Сведения о появлении ребёнка, дающего право на материнский капитал, будут поступать в ПФР из государственного реестра записей актов гражданского состояния.

Данные о том, что семье предоставлен сертификат, будут фиксироваться в информационной системе Пенсионного фонда и появятся в личном кабинете лица, имеющего право на маткапитал, на сайте ПФР или на портале Госуслуг.

Таким образом, потенциальному владельцу сертификата необходим доступ к своему личному кабинету на сайте ПФР. Для этого нужна подтвержденная регистрация на портале Госуслуг.

Пройти весь путь от начала регистрации до завершения с получением доступа ко всем сервисам портала Госуслуг, Пенсионного фонда или других государственных учреждений можно, не выходя из дома, через сервисы Сбербанк Онлайн (веб-версия) и Тинькофф, а также интернет- и мобильный банк Почта Банк Онлайн.

Проактивно назначенный сертификат будет храниться в базе данных ПФР и при необходимости лицо, получившее право на материнский капитал, но не имеющее доступа в личный кабинет, может обратиться в Пенсионный фонд или многофункциональный центр (МФЦ) за получением сертификата на бумажном носителе, подтверждающего содержание электронного документа.

Напомним, программой материнского капитала предусмотрены 5 направлений расходования средств: улучшение жилищных условий, образование детей, увеличение пенсии мамы, реабилитация детей-инвалидов, ежемесячные денежные выплаты нуждающимся семьям, в которых второй ребёнок рождён или усыновлён после 1 января 2018 года.

С начала 2020 года владельцами сертификатов в Кемеровской области стали 1965 семей, а всего с начала действия программы –194 560. С 2007 года по поступившим в Пенсионный фонд заявлениям кузбасским семьям выплачено 58,8 миллиардов рублей средств материнского капитала.