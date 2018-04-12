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С 15 апреля в Кузбассе вводится особый противопожарный режим

С 15 апреля по 15 июня в Кемеровской области вводится особый противопожарный режим.

В этот период запрещено разводить костры, сжигать мусор и проводить отжиг травы.  

Штрафы за нарушение режима: для юридических лиц от 400 тыс. руб. до 500 тыс. руб., для должностных лиц – от 15 тыс. руб. до 30 тыс. руб., для граждан – от 2 тыс. руб. до 4 тыс. руб.

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kuzbassnews.ru
12/04/2018
Общество
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Новости Кузбасса

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