С 15 апреля в Кузбассе вводится особый противопожарный режим

С 15 апреля по 15 июня в Кемеровской области вводится особый противопожарный режим.
В этот период запрещено разводить костры, сжигать мусор и проводить отжиг травы.
Штрафы за нарушение режима: для юридических лиц от 400 тыс. руб. до 500 тыс. руб., для должностных лиц – от 15 тыс. руб. до 30 тыс. руб., для граждан – от 2 тыс. руб. до 4 тыс. руб.
Главные новости
Популярное за неделю
РЕГИОНАЛЬНЫЕ НОВОСТИ
|
В 2018 году в Кемеровской области отремонтируют 517, 35 километра дорог до садовых обществ.
|
Согласно статистике, за прошлый год Кузбасс был вынужден потратить на мероприятия по восстановлению...
|
Пострадавших при пожаре в ТЦ "Зимняя вишня" ожидают новые выплаты По данным на 10 апреля...
|
В период действия особого противопожарного режима штрафные санкции за несоблюдение правил пожарной...