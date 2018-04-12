С 15 апреля в Кузбассе вводится особый противопожарный режим

В Кузбассе отгрейдируют более 500 километров дорог к садовым обществам В 2018 году в Кемеровской области отремонтируют 517, 35 километра дорог до садовых обществ.

Кузбасс вынудили платить за восстановление леса на 30 млн больше Согласно статистике, за прошлый год Кузбасс был вынужден потратить на мероприятия по восстановлению...

Кемеровские власти примут закон для пожертвований Пострадавших при пожаре в ТЦ "Зимняя вишня" ожидают новые выплаты По данным на 10 апреля...