С 17 по 19 мая в Кузбассе ожидаются заморозки до -5С и снег

В Новокузнецке гвардейцы раскрыли преступление за 12 минут В Новокузнецке бойцы Росгвардии по горячим следам задержали двух уличных грабителей. На раскрытие...

Кемеровчанин получил срок за экстремизм В Кемерове суд приговорил 23-летнего местного жителя к двум годам тюрьмы условно с испытательным...

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