С 17 по 19 мая в Кузбассе ожидаются заморозки до -5С и снег

МЧС по Кемеровской области предупреждает жителей региона о грядущих заморозках, ветре и мокром снеге.
С 17 по 19 мая в регионе возможны заморозки до -5С, осадки в виде мокрого снега и ветер порывами до 15-20 метров в секунду.
17 мая сила ветра может достигать 24 метров в секунду.
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