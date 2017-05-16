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С 17 по 19 мая в Кузбассе ожидаются заморозки до -5С и снег

МЧС по Кемеровской области предупреждает жителей региона о грядущих заморозках, ветре  и мокром снеге.

С  17 по 19 мая в регионе возможны заморозки до -5С, осадки в виде мокрого снега и ветер порывами до 15-20 метров в секунду.

17 мая сила ветра может достигать 24 метров в секунду.

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kuzbassnews.ru
16/05/2017
Общество
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Новости Кузбасса

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