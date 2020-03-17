С 19 марта в Кузбасскино

с 19 матра в Кузбасскино "Тролли. Мировой тур".
Противостояние с ненасытными бергенами позади, и жизнерадостным троллям больше нечего бояться, а значит, можно петь, танцевать и обниматься. Но Розочку и Цветана ждут новые приключения, которые развернутся за пределами их родной деревни. Оказывается, мир скрывает других троллей с совершенно необычными музыкальными предпочтениями, и теперь собратьям придётся объединиться перед лицом новой опасности.
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