С 19 по 24 сентября в Кузбассе будут идти дожди и мокрый снег

По данным Кемеровского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в течение недели на территории Кемеровской области будут наблюдаться осадки, с середины недели ночная температура воздуха понизится до слабоотрицательной, возможен мокрый снег.

Температура воздуха днем 19 сентября будет в пределах +12,+17°С, ночью понизится до +3,+8°С. Ветер северо-западный до 15 м/с. На большей части территории области пройдут небольшие и умеренные дожди.

Днем 20 сентября температура воздуха составит +7,+12°С, ветер юго-западный порывистый, преимущественно без осадков. Ночью температура воздуха составит +2,+7°С, местами до -3°С.

21 сентября Кемеровская область окажется в центре циклона, ветер сменит направление на северо-западное и будет усиливаться до 14 м/с, при этом прогнозируем по всей области дожди от небольших до умеренных, температура днем повысится до отметок +14,+19°С, однако ночью понизится до -1,+4°С.

22 сентября понижение температуры воздуха продолжится: днем она будет в пределах +10°С, в ночь на субботу около нуля. Местами небольшие осадки и северо-западный порывистый ветер.

Выходные дни на этой неделе ожидаются прохладными и пасмурными. Днем 23 сентября температура не превысит отметок +5,+10°С, ночью в пределах 0°С. Местами небольшие осадки, северный порывистый ветер.

Днем 24 сентября температура воздуха ожидается в пределах +3,+8°С, ночью 0,-5°С, ветер северных направлений и осадки.