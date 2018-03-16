С 20 марта на реке Мрассу начнут взрывать лед

Толщина льда на р. Мрассу превышает 80 см. В Усть-Кабырзинском, Каларском и Алтамашском сельских поселениях начато распиливание льда. В Усть-Кабырзе уже сделано больше 100 м пропилов, эта ежедневная работа продолжится ещё 3-4 недели.
С 20 марта на р. Мрассу бригада взрывников начнёт ослабление ледового поля. Запланировано использовать около двух тонн взрывчатки.
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