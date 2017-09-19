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С 20 сентября в Кузбассе начнут выдавать овощные наборы нуждающимся

20 сентября в Кемеровской области стартует ежегодная акция по обеспечению бесплатными овощными наборами нуждающихся кузбассовцев.

До 1 октября овощные наборы получат 5,4 тыс. человек: граждане с ограниченными возможностями здоровья (лежачие больные и те, кто передвигается на колясках), а также члены семей военнослужащих, сотрудников правоохранительных органов, погибших при исполнении служебного долга (в Афганистане и на Северном Кавказе) - матери, одинокие отцы, вдовы.

Стоимость одного набора 860 рублей. В наборе 50 кг картофеля, по 10 кг моркови, свеклы, капусты.

Общество
kuzbassnews.ru
19/09/2017
Общество
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Новости Кузбасса

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