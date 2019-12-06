Все новости Общество Культура  Экономика Происшествия Спорт Политика Образование Здоровье Экология
Анжеро-Судженск  |  Белово  |  Березовский  |  Верх-Чебула  |  Гурьевск  |  Ижморский  |  Калтан  |  Кемерово  |  Киселевск  |  Крапивинский  |  Ленинск-Кузнецкий  |  Мариинск
Междуреченск  |  Мыски  |  Новокузнецк  |  Осинники  |  Полысаево  |  Прокопьевск  |  Промышленная  |  Тайга  |  Таштагол  |  Тисуль  |  Топки  |  Тяжин  |  Юрга  |  Яшкино  |  Яя  |  Шерегеш
-A +A

С 2020 года из Новокузнецка можно будет улететь в Казань и Екатеринбург

С 4 января Казань с Екатеринбургом и Новокузнецком свяжет новый авиарейс. Самолеты будут курсировать дважды в неделю – по средам и субботам.

Время вылета из Казани запланировано на 10.30, посадка в Екатеринбурге – в 14.00, из Екатеринбурга – вылет в 15.00, посадка в Новокузнецке – в 19.30.

Из Новокузнецка самолет будет вылетать в 20.30, приземление в Екатеринбурге – в 21.00, вылет из Екатеринбурга – в 22.00, посадка в Казани запланирована в 21.40. Для каждого из городов указано местное время.

Перелеты будут осуществляться на канадских авиалайнерах «Бомбардье CRJ-200», максимальная вместимость пассажирского салона – 50 человек.

 

 

Фото из открытых источников

Общество
Топ
Новокузнецк
kuzbassnews.ru
06/12/2019
Общество
Топ
Новокузнецк
Loading...
Новости Кузбасса

РЕГИОНАЛЬНЫЕ НОВОСТИ

В Новокузнецке реализуется федеральный проект «Чистый воздух»
В своем Instagram-аккаунте мэр города рассказал о реализации федерального проекта «Чистый воздух»....
Кузбасские власти продлили режим «чёрного неба»
В Кузбассе продлили режим «чёрного неба». По сообщению властей, в регионе продолжает сохраняться...
В Анжеро-Судженске из валенок соберут логотип «300 лет Кузбассу»
8 декабря, в воскресенье, в Анжеро-Судженске пройдет III Всекузбасский праздник «Сибирский валенок...
Участковый помог новокузнечанке вернуть сбежавшего Валеру
В отдел полиции «Новобайдаевский» УМВД России по г. Новокузнецку обратилась 41-летняя местная...
Контакты | Реклама на сайте | Создание сайта | 18+
Свидетельство СМИ выдано Роскомнадзором 08.04.2011 ЭЛ № ФС 77 - 44486 Новости Кузбасса © 2007-2019
Публикация материалов возможна с указанием источника: kuzbassnews.ru
Система Orphus