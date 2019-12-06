С 2020 года из Новокузнецка можно будет улететь в Казань и Екатеринбург

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С 4 января Казань с Екатеринбургом и Новокузнецком свяжет новый авиарейс. Самолеты будут курсировать дважды в неделю – по средам и субботам.
Время вылета из Казани запланировано на 10.30, посадка в Екатеринбурге – в 14.00, из Екатеринбурга – вылет в 15.00, посадка в Новокузнецке – в 19.30.
Из Новокузнецка самолет будет вылетать в 20.30, приземление в Екатеринбурге – в 21.00, вылет из Екатеринбурга – в 22.00, посадка в Казани запланирована в 21.40. Для каждого из городов указано местное время.
Перелеты будут осуществляться на канадских авиалайнерах «Бомбардье CRJ-200», максимальная вместимость пассажирского салона – 50 человек.
Фото из открытых источников
06/12/2019
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