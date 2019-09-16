С 2020 года изменится круг получателей ежемесячной выплаты из материнского капитала

В 2020 году большее количество семей-обладателей материнского капитала смогут получать ежемесячные выплаты. Связано это со вступлением в силу с 1 января положений федерального закона*, изменяющего требования к получателям ежемесячной выплаты и увеличивающий период ее получения.
Семьи, которые после 1 января 2020 года обратятся за назначением ежемесячной выплаты из средств материнского капитала в ПФР, должны учесть следующее:
- второй ребенок в семье должен быть рожден после 1 января 2018 г.
- доход семьи в расчёте на одного человека не должен превышать двукратную величину прожиточного минимума трудоспособного населения в Кемеровской области по состоянию на 2 квартал 2019 г. - 11011 руб. Сейчас порог дохода семьи – не выше полуторакратной величины прожиточного минимума трудоспособного населения.
После принятия положительного решения по заявлению семья сможет получать ежемесячные выплаты из средств материнского капитала до достижения ребенком трех лет (сейчас – только до полутора лет).
Таким образом, благодаря новому закону большее количество семей сможет получать государственную поддержку в виде ежемесячных выплат из материнского капитала.
Сегодня в Кузбассе ежемесячные выплаты получают 1052 семьи. Ежемесячная выплата из МСК в 2019 г. в регионе составляет 9930 рублей в месяц.
Подробную информацию о ежемесячной выплате из средств материнского капитала, необходимых документах можно найти на сайте ПФР
*Федеральный закон от 02.08.2019 № 305-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный Закон «О ежемесячных выплатах семьям, имеющим детей».
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