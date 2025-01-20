С 2025 года кузбасские ветераны СВО будут проходить лечение в центрах реабилитации Социального фонда России

С 2025 года услуги по санаторно-курортному лечению и медицинской реабилитации в центрах Социального фонда могут получать ветераны боевых действий, принимавшие участие в СВО и завершившие правоотношения с силовыми ведомствами (уволенные, демобилизованные и так далее).

Услуги по санаторно-курортному лечению и медицинской реабилитации предоставляются в 12 центрах фонда, которые расположены в Саратовской, Волгоградской, Владимирской, Кировской, Омской, Томской, Московской, Астраханской, Тюменской областях, Хакасии, Краснодарском крае. В Кузбассе есть свой центр реабилитации «Топаз» в городе Мыски.

Отделение СФР по Кемеровской области обеспечивает персональное сопровождение участника специальной военной операции на протяжении всего процесса его направления на лечение в реабилитационные центры. Продолжительность санаторно-курортного лечения составляет не более 21 дня. Его можно проходить один раз в год. Сроки медицинской реабилитации устанавливаются по медицинским показаниям.

Чтобы получить услугу, участнику СВО нужно подать заявление в региональное Отделение СФР и приложить медицинские документы, в которых прописаны показания и отсутствие противопоказаний для получения санаторно-курортного лечения.

Подать заявление на медицинскую реабилитацию или санаторно-курортное лечение можно уже сейчас в любой клиентской службе Отделения СФР по Кемеровской области. При себе нужно иметь документ, удостоверяющий личность (в случае обращения представителя — также документ, удостоверяющий личность представителя и документ, подтверждающий его полномочия). Также есть возможность подать заявление через медицинскую организацию, а после 1 марта подать его можно будет и на портале госуслуг. Решение по заявлению специалисты примут в течение 2 рабочих дней и в течение дня после этого сообщат о результатах заявителю.

Кроме того, по заявлению Отделение СФР по Кузбассу компенсирует участникам СВО затраты на проезд к месту лечения и обратно. Это может быть практически любой вид транспорта, включая поезд, самолет, водный транспорт, автобус или личный автомобиль.

Записаться на прием в Отделение можно с помощью электронного сервиса на сайте СФР (www.sfr.gov.ru) или по телефону единого контакт-центра — 8-800-100-00-01. По этому же телефону можно получить дополнительную информацию по вопросам санаторно-курортного лечения.

Фото: ОСФР