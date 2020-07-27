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С 27 июля в Кузбассе возобновляются медосмотры

С 27 июля в медицинских организациях Кузбасса возобновляются профилактические медицинские осмотры и диспансеризация взрослых и детей.

Также вводится новый порядок заселения отдыхающих в санатории, гостиницы, иные места коллективного размещения на территории региона. Рекомендовано размещать не более двух гостей в номере, исключая случаи, когда прибывшие на отдых и оздоровление живут вместе, являются членами одной семьи или сопровождающими.

Отдыхающие в санаториях и гостиницах Кузбасса обязаны подтвердить соответствующей справкой, что они не имели контакта с больными COVID-19 в течение 14 дней до заселения. Справка должна быть выдана медицинской организацией не позднее, чем за три дня до отъезда на отдых или оздоровление.

Здоровье
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kuzbassnews.ru
27/07/2020
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