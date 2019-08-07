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С 6 по 11 сентября в Кузбассе пройдет конный ход

Первый Всекузбасский конный ход пройдет с 6 по 11 сентября.

Предполагается, что участники будут двигаться по двум маршрутам из Кемерово и Новокузнецка до источника Иоанна Крестителя в Салаире Гурьевского района. В населенных пунктах по ходу движения Кузбасская митрополия определила места традиционных богослужений.

Завершается конный ход в Гурьевском районе, так как эта территория является столицей областных торжеств, посвящённых Дню шахтера в этом году.

 

Фото: пресс-служба АКО

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kuzbassnews.ru
07/08/2019
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