С биржи труда – на пенсию

С начала года в Кузбассе двадцать безработных предпенсионеров вышли на пенсию досрочно по предложению органов службы занятости в Пенсионный фонд РФ.

Такая возможность есть у граждан предпенсионного возраста, которые вынужденно прекратили трудовую деятельность из-за сокращения или ликвидации предприятий и состоят на учете службы занятости.

Досрочная пенсия безработным назначается не ранее чем за два года до наступления пенсионного возраста (с учетом переходных положений законодательства по увеличению пенсионного возраста) на период до наступления пенсионного возраста или трудоустройства безработного гражданина.

Основанием для рассмотрения вопроса о назначении досрочной пенсии безработным гражданам является предложение органов службы занятости при соблюдении следующих условий:

- увольнение в связи с сокращением штата работников или ликвидацией организации;

- наличие страхового стажа продолжительностью не менее 25 и 20 лет для мужчин и женщин соответственно;

- количество требуемых пенсионных коэффициентов в 2021 году не менее, чем 21 коэффициент.