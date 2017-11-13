С МРСК Сибири знакомы не понаслышке

Кузбасские энергетики дали старт традиционной профориентационной кампании, в рамках которой с деятельностью одного из самых крупных энергосетевых предприятий региона - филиала «МРСК Сибири» - «Кузбассэнерго-РЭС» - познакомятся учащиеся и студенты 26 учебных заведений.

Ребятам представится уникальная возможность побывать на подстанциях, поближе познакомиться с работой электромонтёра, пообщаться с диспетчерами и мастерами, узнать о преимуществах работы в современной динамично развивающейся компании. Помимо увлекательных экскурсий на электросетевые объекты старшеклассников и студентов ждут познавательные встречи, на которых энергетики расскажут об особенностях такой интересной и в тоже время опасной профессии.

Подобные мероприятия формируют у подрастающего поколения профессиональные ориентиры и привлекают в перспективную энергетическую отрасль подготовленный кадровый резерв.

- Многие выпускники школ и студенты мечтают связать свою профессиональную деятельность с энергетикой. В рамках традиционной «Недели МРСК» мы предоставляем им возможность наглядно познакомиться с электросетевым оборудованием на экскурсиях, а в ходе просветительских встреч рассказываем о преимуществах работы в нашей компании. На таких встречах ребята знакомятся с заслуженными работниками предприятия, ветеранами, а также молодыми специалистами, которые доступно, а самое главное интересно рассказывают о своей работе - говорит и.о. начальника управления персоналом Кузбассэнерго – РЭС Оксана Сахно.

В рамках традиционного профориентационного мероприятия в ноябре и декабре энергетики встретятся со старшеклассниками 24 кузбасских школ, а также студентами Кузбасского государственного технического университета им. Т.Ф. Горбачёва и учащимися Кемеровского горнотехнического техникума. Всего в ежегодной профориентационной кампании примут участие около полутора тысяч школьников и студентов Кемеровской области.