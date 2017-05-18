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С начала 2017 года налоговые поступления в кузбасский бюджет выросли на 9,8 млрд рублей

Как сообщил и.о. замгубернатора Алексей Кожевин на заседании областного штаба по финмониторингу, увеличение составило 29% по сравнению с первыми четырьмя месяцами 2016 года и свидетельствует о нормализации ситуации в угольной отрасли, являющейся главным налогоплательщиком.

В то же время произошел рост ликвидной задолженности в консолидированный бюджет на 1,5 млрд рублей - в настоящее время она превышает 7,8 млрд рублей.

Отдельное направление – погашение задолженности по зарплате. В 2016 году отмечалась положительная тенденция снижения задолженности – ее необходимо сохранить.

На заседание был приглашен гендиректор промышленновского ООО «Кузбассмяспром» Сергей Каминский. За первую половину мая это предприятие сократило задолженность перед 133 работниками до 400 тыс. рублей, и на заседании штаба Сергей Каминский представил план работы, заверив штаб, что ситуация нормализуется в ближайшие два месяца.

Были заслушаны также управляющий директор ПАО «УК «Южный Кузбасс» Виктор Скулдицкий (компания имеет долги по налогам и аренде лесных земель) и представитель собственника ООО «Кемеровский хладокомбинат» Павел Чернов (долги за аренду земли в Кемерове). Обе организации представили графики погашения долгов до конца лета.

Экономика
Кемерово
Промышленная
kuzbassnews.ru
18/05/2017
Экономика
Кемерово
Промышленная
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Новости Кузбасса

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