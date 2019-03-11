С начала 2019 года в Новокузнецке при пожарах погибло 3 детей. Основными причинами пожаров, которые унесли жизни детей, явились детская шалость с огнем и неисправное печное отопление.

Все мы прекрасно знаем, что спички детям не игрушка, но все ли взрослые в повседневной жизни помнят об этом? Все ли хранят спички в недоступном месте для детей и не оставляют маленьких детей без присмотра?

Десятки детей, в основном дошкольного возраста, ежегодно погибают в огне. В основном беспечность, халатность взрослых приводит к непоправимым последствиям. Оставляя на виду или в доступном для ребенка месте спички, зажигалки, емкости с горючими материалами, родители, сами того не желая, провоцируют детей на опасные игры. Постоянная занятость и отсутствие контроля со стороны взрослых за детьми и является главным фактором в возникновении пожаров по причине детской шалости с огнем.

Существует мнение, что в большинстве случаев пожары происходят в неблагополучных семьях, где дети предоставлены сами себе, длительное время остаются без присмотра взрослых. Но огонь не щадит никого и зачастую в обычных, вполне благополучных семьях, родители, забывают об опасности, которую он в себе таит. Всего лишь на несколько минут ребенок остался один, но и этого бывает достаточно для того, чтобы случилось непоправимое. Минутная беспечность оборачивается трагедией.

Кроме того, что взрослые не уделяют должного внимания вопросам противопожарного обучения детей, не разъясняют им, чем опасен пожар, но и зачастую сами подают пример небрежного обращения с огнем.

И, как правило, последствия всегда трагичны. Стоит ли рисковать жизнью своих детей? Задумайтесь ещё раз, все ли вы делаете для безопасности своего ребёнка.

Маленькие дети не понимают, каким страшным бедствием является пожар. Но об этом постоянно должны помнить взрослые. Именно они в ответе за малышей.

Чтобы не допустить детской гибели детей при пожарах взрослым необходимо серьезно относиться к вопросам пожарной безопасности, следить за исправностью электропроводки, печного отопления, не оставлять спички и зажигалки в доступном для детей месте. Быть примером для своих детей, так дети повторяют все, что делают их родители. Разговаривайте с детьми, объясняйте чем опасен пожар, что опасно включать электроприборы детям без родителей, не оставляйте детей одних. А в случае пожара необходимо немедленно покидать помещения и вызывать пожарную охрану.

Фото: пресс-служба ФГКУ «11 отряд Федеральной противопожарной службы по Кемеровской области»