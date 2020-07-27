Новости Кузбасса

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С начала 2020 года из Кемеровской области вывезено за пределы Российской Федерации на экспорт 31,56 тыс.тонн зерна и продуктов его переработки

За текущий период 2020 года сотрудниками Управления Россельхознадзора по Республикам Хакасия и Тыва и Кемеровской области – Кузбассу отгружено 31,56 тыс.тонн зерна и продуктов его переработки, предназначенных для экспорта. Основными видами продукции являлись рапс (22,26 тыс. тонн), отгружаемый в Беларусь, Монголию, Китай, Казахстан; овес (2,65 тыс.тонн), отгружаемый в Китай, мука пшеничная (3,5 тыс.тонн), отгружаемая в Китай, Азербайджан; крупа манная (0,87 тыс.тонн) в Киргизию, Китай, Азербайджан, КНДР; горох (1,05 тыс.тонн)в Латвию; пшеница (1,05 тыс.тонн) в Киргизию, отруби пшеничные (0,18 тыс.тонн) в Монголию. Продукция признана безопасной в фитосанитарном отношении.

Общество
kuzbassnews.ru
27/07/2020
Общество

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