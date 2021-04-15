С начала 2021 года Кузбасс почти в пять раз увеличил экспорт рапса

В регионе зарегистрировано 18 организаций, экспортирующих агропромышленную продукцию. Кузбасские товары закупают более чем 40 стран, в том числе Казахстан, Белоруссия, Киргизия, Азербайджан, Китай и Монголия.

«С начала юбилейного года Кузбасс экспортировал рапса в 4,6 раза больше, чем за аналогичный период прошлого года. Если за январь-март 2020 года мы отправили на экспорт 1 тыс. тонн рапса, то за три месяца 2021-го – уже 4,6 тыс. тонн. В прошлом году рапсом у нас было занято 70 тысяч гектаров сельхозземель. В этом году планируем увеличить площадь почти на 10 тысяч гектаров. Стимулом для развития этого направления в сельском хозяйстве региона стала субсидия на производство масличных культур, которая выдается в рамках нацпроекта «Международная кооперация и экспорт». В этом году на эти цели из федерального и областного бюджетов планируем выделить до 60 миллионов рублей», - сообщил губернатор Сергей Цивилев.

В Минсельхозе региона отметили, что погодные условия и показатели почвы в Кузбассе наиболее благоприятны для возделывания рапса. Культура высокорентабельная, цена на товарные маслосемена стабильно высокая. За рубежом рапс используется для производства масла, биотоплива, корма для сельскохозяйственных животных.