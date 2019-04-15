С Начала апреля в Кемерово очистили от грязи более 150 погонных километров дорог

Более 150 погонных километров прилотковой части дорог очистили от грязи в Кемерово с начала апреля.
Кроме того, предприятиям благоустройства удалось окрасить 23 000 пог.м удерживающих и 150 пог.м пешеходных ограждений, 449 парковых диванов, 33 опоры освещения, 45 светофорных стойки, 73 остановочных павильона.
Фото: пресс-служба администрации Кемерово
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