С Начала апреля в Кемерово очистили от грязи более 150 погонных километров дорог

Жительница Новокузнецка устроила вечеринку и лишилась драгоценностей По данным следствия, преступление произошло во время вечеринки, которую устроила 42-летняя...

В Кемерове неизвестный избил школьника В Кемерове неизвестный мужчина избил 12-летнего школьника. Еще одному подростку он разрисовал...

В Кузбассе охотникам стало труднее выслеживать медведей В Кемеровской области началась весенняя охота на косолапых обитателей леса. Хозяину тайги следует...