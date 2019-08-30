С начала года 165 кузбассовцев, имеющих большой трудовой стаж, вышли на пенсию досрочно

В 2019 году территориальные органы ПФР в городах Кемеровской области назначили страховую пенсию ранее общеустановленного пенсионного возраста за большой трудовой стаж 24 мужчинам и 141 женщине.

Напомним, что пенсионный закон, который вступил в действие с января этого года, предусматривает новые основания для назначения страховой пенсии по старости. Одно из них - установление досрочной пенсии за страховой стаж не менее 42 лет у мужчин и 37 лет у женщин. В этом случае страховая пенсия по старости им может назначаться на 2 года ранее достижения нового пенсионного возраста, но не ранее достижения возраста 60 и 55 лет (соответственно мужчинам и женщинам).

Обращаем внимание, что при исчислении страхового стажа для назначения страховой пенсии по старости в него включаются периоды работы и иной деятельности, которые выполнялись на территории Российской Федерации, при условии, что за эти периоды начислялись и уплачивались взносы в ПФР, а также период получения пособия по обязательному социальному страхованию в период временной нетрудоспособности (например, больничный). А так называемые нестраховые периоды (служба в армии, периоды ухода за детьми или нетрудоспособными) в этот стаж не засчитываются.

Специалисты территориальных органов ПФР проводят с такими гражданами заблаговременную работу, предварительно оформляя макет пенсионного дела. Заявление на установление пенсии удобнее подать в электронном виде через портал госуслуг или Личный кабинет на сайте ПФР.