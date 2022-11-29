С начала года более 2 тысяч кузбассовцев решили сменить страховщика

До 1 декабря текущего года жители Кузбасса для дальнейшего формирования своих средств пенсионных накоплений могут изменить страховщика – негосударственного пенсионного фонда (НПФ) или Пенсионного фонда России (ПФР).

Заявление о смене страховщика можно подать через портал государственных услуг, заполнив электронную форму заявления (уведомления) с подписанием его усиленной квалифицированной электронной подписью, которая выдается удостоверяющими центрами, аккредитованными Минкомсвязью России. Также можно обратиться с заявлением лично или через представителя в клиентскую службу ПФР по Кемеровской области. В Кузбассе с начала года уже принято 2 267 заявлений в электронном и бумажном виде.

Напомним, что средства пенсионных накоплений формируются:

- у работающих граждан 1967 года рождения и моложе – за счет уплаченных работодателем страховых взносов в Пенсионный фонд России с 2002 по 2014 г.;

- у мужчин 1953-1966 годов рождения и женщин 1957-1966 годов, чьи средства пенсионных накоплений формировались в 2002-2004 годах;

- у участников Программы государственного софинансирования пенсии;

- у тех, кто направил средства материнского капитала на формирование накопительной пенсии.

Принимая решение о смене страховщика важно помнить, что переход от одного страховщика к другому чаще, чем один раз в пять лет, может повлечь потерю инвестиционного дохода.

Если после подачи заявления о переходе человек по какой-то причине захочет изменить свое решение, то до 31 декабря он может на сайте госуслуг или лично в клиентской службе ПФР по месту жительства подать уведомление о замене страховщика или об отказе от его смены. При отсутствии уведомления решение о переводе средств будет приниматься на основании ранее поданного заявления.

Проверить информацию о поданных заявлениях, дате и способе их подачи, а также о вынесенном решении можно в Личном кабинете гражданина на сайте ПФР в разделе «Управление средствами пенсионных накоплений» или на портале государственных услуг.

Кроме того, до 31 декабря 2022 года можно подать заявления о выборе инвестиционного портфеля (управляющей компании), если страховщиком является Пенсионный фонд Российской Федерации, который инвестирует пенсионные накопления через государственную управляющую компанию «Внешэкономбанк», а также частные управляющие компании.

Получайте актуальную информацию о мерах государственной поддержки в официальном телеграм-канале ПФР (t.me/pensionfond).

Фото: ПФР