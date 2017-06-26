С начала года более 300 тысяч человек пострадали от укусов клещей

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По данным пресс-службы Роспотребнадзора, с начала 2017 года в стране отукусов клещей пострадали более 300 тыс. человек.
285 случаев укуса клещей закончились клещевым вирусным энцефалитом, 959 случаев - клещевым иксодовым боррелиозом.
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