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С начала года более 300 тысяч человек пострадали от укусов клещей

По данным пресс-службы Роспотребнадзора, с начала 2017 года в стране отукусов клещей пострадали более 300 тыс. человек.

285 случаев укуса клещей закончились клещевым вирусным энцефалитом,  959 случаев - клещевым иксодовым боррелиозом.

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kuzbassnews.ru
26/06/2017
Здоровье
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