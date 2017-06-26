С начала года более 300 тысяч человек пострадали от укусов клещей

В Прокопьевске опекун жестоко избил ребёнка-инвалида Мужчина издевался над шестилетним мальчиком на протяжении нескольких дней. В Центральном районном...

Трёх кемеровчан осудят за ряд хладнокровных преступлений В Кемерове перед судом предстанут 29-, 26- и 31-летние жители, обвиняемые в ряде преступлений, в...

В Новокузнецке начался масштабный молодёжный фестиваль Скучать не придётся всю неделю. Молодёжный фестиваль «Синергия-2017» стартовал 24 июня. Он открылся...