С начала года новым способом оформления ОСАГО воспользовалось уже 25 тысяч кемеровских автовладельцев

Количество полисов ОСАГО, приобретенных автовладельцами Кемеровской области в электронном виде, достигло 25 тысяч договоров. По уровню продаж регион занимает 3-е место по Сибирскому Федеральному округу. Для сравнения: за весь прошлый год в области было продано около 2 тысяч полисов.

«Дистанционный способ заключения договора ОСАГО решает для многих вопрос его доступности. Преимущества оформления электронного полиса автовладельцы уже оценили. В январе через интернет жители Кузбасса купили столько же Е-ОСАГО, сколько за весь 2016 год, а спустя два месяца – в апреле – продажи выросли к январю еще в 3 раза до 8 тысяч», – отметила заместитель управляющего Отделением Кемерово Сибирского ГУ Банка России Татьяна Вотинова.

Возможность оформить ОСАГО через интернет у водителей появилась с 1 января 2017 года. Купить полис можно только на официальном сайте страховой компании. Для обеспечения бесперебойности продаж Банк России установил требования к работе сайтов. К примеру, перерыв в работе сайтов не может быть больше 30 минут в сутки, а технические работы могут вестись не чаще одного раза в месяц и только в определенное время. От заполнения заявления в электронном виде до получения расчета страховой премии должно пройти максимум 30 минут.

Нарушение этих требований является поводом обратиться с жалобой в Банк России. Проще всего сделать это на сайте в разделе «Интернет-приемная» или в письменном виде в Отделение Кемерово Сибирского ГУ Банка России по адресу 650000, г. Кемерово, ул. Кирова, 12. К обращению нужно приложить доказательства: скриншот (снимок) экрана мобильного устройства или персонального компьютера с фиксацией даты и времени обращения к сайту страховой компании. Если факт нарушения подтвердится, страховой организации грозит наказание до 40 тыс. рублей.