Все новости Общество Культура  Экономика Происшествия Спорт Политика Образование Здоровье Экология
Анжеро-Судженск  |  Белово  |  Березовский  |  Верх-Чебула  |  Гурьевск  |  Ижморский  |  Калтан  |  Кемерово  |  Киселевск  |  Крапивинский  |  Ленинск-Кузнецкий  |  Мариинск
Междуреченск  |  Мыски  |  Новокузнецк  |  Осинники  |  Полысаево  |  Прокопьевск  |  Промышленная  |  Тайга  |  Таштагол  |  Тисуль  |  Топки  |  Тяжин  |  Юрга  |  Яшкино  |  Яя  |  Шерегеш
-A +A

С начала года у кузбассовцев изъято более 1,2 тысяч единиц оружия

В Управлении Росгвардии по Кемеровской области – Кузбассу подведены промежуточные итоги деятельности по линии оборота гражданского оружия.

С начала года инспекторы лицензионно-разрешительной работы Росгвардии совместно с сотрудниками органов внутренних дел осуществили более 45 тысяч проверок владельцев зарегистрированного оружия.

В результате выявлено 1 596 административных правонарушений. Отмечается, что большинство из них допущено из за несвоевременной подачи владельцами документов в подразделения лицензионно-разрешительной службы для продления разрешения.

Инспекторы Росгвардии обращают внимание, что это необходимо делать не позднее, чем за месяц до истечения установленных сроков. В противном случае нарушитель будет привлечен к административной ответственности.

В результате по различным основаниям, в том числе за нарушения правил хранения и несоблюдения сроков регистрации (перерегистрации) или постановки оружия на учет, изъято 1 205 единиц различного арсенала.

Происшествия
kuzbassnews.ru
28/06/2022
Происшествия
Контакты | Реклама на сайте | Создание сайта | 18+
Свидетельство СМИ выдано Роскомнадзором 08.04.2011 ЭЛ № ФС 77 - 44486 Новости Кузбасса © 2007-2022
Публикация материалов возможна с указанием источника: kuzbassnews.ru
Система Orphus