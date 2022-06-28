С начала года у кузбассовцев изъято более 1,2 тысяч единиц оружия

В Управлении Росгвардии по Кемеровской области – Кузбассу подведены промежуточные итоги деятельности по линии оборота гражданского оружия.

С начала года инспекторы лицензионно-разрешительной работы Росгвардии совместно с сотрудниками органов внутренних дел осуществили более 45 тысяч проверок владельцев зарегистрированного оружия.

В результате выявлено 1 596 административных правонарушений. Отмечается, что большинство из них допущено из за несвоевременной подачи владельцами документов в подразделения лицензионно-разрешительной службы для продления разрешения.

Инспекторы Росгвардии обращают внимание, что это необходимо делать не позднее, чем за месяц до истечения установленных сроков. В противном случае нарушитель будет привлечен к административной ответственности.

В результате по различным основаниям, в том числе за нарушения правил хранения и несоблюдения сроков регистрации (перерегистрации) или постановки оружия на учет, изъято 1 205 единиц различного арсенала.