С начала года увеличилось количество пенсионеров-селян, получающих прибавку к пенсии

В Кемеровской области по данным на 1 сентября 2019 года повышенную фиксированную выплату к страховой пенсии по старости или к страховой пенсии по инвалидности получают 6260 жителей сельской местности. В начале этого года их насчитывалось 5017 человек.
Возможность получать 25-процентную прибавку к фиксированной выплате сельским пенсионерам предоставилась с 1 января 2019 года. Установление повышения к фиксированной выплате осуществлено органами ПФР по материалам выплатного дела пенсионера. Это не требует от пенсионера специального заявления. В июне 2019 г. Постановление Правительства расширило список работ, производств, профессий, должностей, специальностей, в соответствии с которыми устанавливается данное повышение, что позволило увеличить число получателей доплаты.
Вместе с тем пенсионерам-селянам также дано право самостоятельно обратиться за повышением за стаж работы в сельском хозяйстве, представив необходимые документы, если таковые имеются. Если пенсионер обратится за перерасчетом до 31 декабря 2019 года, указанный перерасчет будет осуществлен с 1 января 2019 года. В случае обращения за перерасчетом после 31 декабря 2019 года, указанный перерасчет будет осуществлен с 1-го числа месяца, следующего за месяцем подачи соответствующего заявления.
Право на 25-процентную надбавку к фиксированной выплате предоставляется при соблюдении трех условий:
•30 лет стажа работы в определенных должностях в сельском хозяйстве;
•проживание в сельской местности;
•отсутствие факта работы.
Право на повышение не имеют те, кто отработал 30 лет в сельском хозяйстве, а затем переехал жить в город. Но при переезде назад – в сельскую местность – право на льготу возобновляется.
Размер фиксированной выплаты в 2019 году для получателей страховой пенсии по старости составляет 5 334,19 руб., соответственно повышение составило – 1,3 тыс. руб. в месяц. Размер фиксированной выплаты в 2019 году для получателей страховой пенсии по инвалидности по третьей группе составляет 2667,10 руб., и соответственно повышение за сельский стаж 667 рублей в месяц.
Главные новости
Популярное за месяц
РЕГИОНАЛЬНЫЕ НОВОСТИ
|
В поликлиники Новокузнецкой городской детской клинической больницы №4 поступило новое оборудование...
|
В Кемерове Роспотребнадзор проверил бар «Бочковое» (пр-т Ленинградский, 45б). В ходе проверки...
|
Кемерово получил в рейтинге отметку "2". Примечательно, что в общем списке, в который...
|
В Юрге судебные приставы арестовали стоматологическое кресло в частной клинике после того, как...