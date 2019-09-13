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С начала года увеличилось количество пенсионеров-селян, получающих прибавку к пенсии

В Кемеровской области по данным на 1 сентября 2019 года повышенную фиксированную выплату к страховой пенсии по старости или к страховой пенсии по инвалидности получают 6260 жителей сельской местности. В начале этого года их насчитывалось 5017 человек.

Возможность получать 25-процентную прибавку к фиксированной выплате сельским пенсионерам предоставилась с 1 января 2019 года. Установление повышения к фиксированной выплате осуществлено органами ПФР по материалам выплатного дела пенсионера. Это не требует от пенсионера специального заявления. В июне 2019 г. Постановление Правительства расширило список работ, производств, профессий, должностей, специальностей, в соответствии с которыми устанавливается данное повышение, что позволило увеличить число получателей доплаты.

Вместе с тем пенсионерам-селянам также дано право самостоятельно обратиться за повышением за стаж работы в сельском хозяйстве, представив необходимые документы, если таковые имеются. Если пенсионер обратится за перерасчетом до 31 декабря 2019 года, указанный перерасчет будет осуществлен с 1 января 2019 года. В случае обращения за перерасчетом после 31 декабря 2019 года, указанный перерасчет будет осуществлен с 1-го числа месяца, следующего за месяцем подачи соответствующего заявления.

Право на 25-процентную надбавку к фиксированной выплате предоставляется при соблюдении трех условий:

•30 лет стажа работы в определенных должностях в сельском хозяйстве;

•проживание в сельской местности;

•отсутствие факта работы.

Право на повышение не имеют те, кто отработал 30 лет в сельском хозяйстве, а затем переехал жить в город. Но при переезде назад – в сельскую местность – право на льготу возобновляется.

Размер фиксированной выплаты в 2019 году для получателей страховой пенсии по старости составляет 5 334,19 руб., соответственно повышение составило – 1,3 тыс. руб. в месяц. Размер фиксированной выплаты в 2019 году для получателей страховой пенсии по инвалидности по третьей группе составляет 2667,10 руб., и соответственно повышение за сельский стаж 667 рублей в месяц.

Общество
kuzbassnews.ru
13/09/2019
Общество
Новости Кузбасса

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