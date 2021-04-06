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С начала года в Кузбассе около 2 тысяч семей с первенцами получили право на маткапитал

В Кузбассе за 2020 год* и начало текущего года 12840 семей, в которых родился первый ребенок, получили сертификат на материнский (семейный) капитал, в том числе 1916 сертификатов оформлено за первый квартал 2021 года.

Мамы первенцев получили сертификат проактивно: им не нужно было подавать заявления, Пенсионный фонд оформил сертификат в форме электронного документа на основании сведений ЗАГС. Уведомление об этом было направлено каждой владелице сертификата в личный кабинет на портале Госуслуг или сайте ПФР.

Распорядиться средствами капитала эти семьи могут по 4 направлениям: улучшение жилищных условий, образование ребенка, в том числе оплата услуг дошкольного учреждения, накопительная пенсия матери и социальная адаптация и интеграция в общество детей-инвалидов.

При распоряжении маткапиталом у семей с первым ребенком, как и у семей с двумя и более детьми, наиболее популярным является улучшение жилищных условий. В целом с 2020 г. до нынешнего дня в территориальных органах ПФР было принято 2077 заявлений по этому направлению.

Напомним, что размер материнского капитала в 2021 году составляет 483 881,83 рублей на первого ребёнка. На второго ребенка, рожденного после 2020 сумма больше: 639 431,83 рубля. Столько же положено семье, которая не обладала правом на материнский капитал, за третьего или любого следующего ребенка, рожденного или усыновленного с 2020 года.

 

* С 2020 года Программа государственной поддержки семей с детьми распространилась на семьи, в которых появился первый ребенок.

Общество
kuzbassnews.ru
06/04/2021
Общество

Новости Кузбасса

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