С начала года в Тяжине вывезено более 5500 кубометров снега

Было задействовано 11 единиц техники разных организаций. Основные работы по вывозке снега по муниципальному контракту выполняет ООО «РТП» (директор Александр Николаевич Пузаков).

Весомую помощь в уборке и вывозке снега оказали спонсоры. Директор ЗАО «Тяжинское ДРСУ» Сергей Дмитриевич Григорович предоставил автомобиль КамАЗ. Директор ГП ПАТП Сергей Николаевич Коночкин выделил погрузчик. Руководитель МУП «Комфорт» Виктор Григорьевич Клевцов предоставил автомобиль КамАЗ. Снег вывозился с площадей Ленина и Победы.