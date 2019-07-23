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С начала навигации на акваториях области выявлено свыше 250 нарушений

Для обеспечения безопасности судоводителей инспекторский состав Государственной инспекции по маломерным судам МЧС России ежедневно осуществляет патрулирование акваторий области.

По данным специалистов, большая часть нарушений связана с правилами эксплуатации маломерного судна и обеспечением безопасности пассажиров, находящихся на судне. Среди нарушителей есть и те, кто не имеет при себе документов на правооуправление судном. Среди нарушителей есть и те, кто не имеет при себе документов на право управлять судном.

Правонарушитель может понести наказание в виде письменного предупреждения, штрафа до 3 тысяч рублей, в зависимости от характера правонарушений. Кроме того, сотрудники МЧС России имеют право направить судно на штрафстоянку. Причинами подобного административного воздействия могут стать состояние алкогольного опьянения судоводителя и отсутствие судового билета, а также если судно не зарегистрировано в установленном порядке. С начала навигационного периода на штрафстоянку в Кузбассе были направлены шесть маломерных судов.

Общество
kuzbassnews.ru
23/07/2019
Общество
Новости Кузбасса

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