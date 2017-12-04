С начала сезона из Кемерово вывезли 129 тысяч кубометров снега

129 тысяч кубометров снега вывезено из Кемерова с начала сезона. 4 декабря на уборке города было задействовано 104 единицы специализированной техники, в том числе 24 ДМК, 25 тракторных щеток, 20 самосвалов и другие спецмашины. Вручную снег убирал 231 дорожный рабочий.
В ночную смену на улицы города вышли 86 снегоуборочных машин. Уборка снега и вывоз снега будет идти на улицах Калинина, Каменская, Сибиряков-Гвардейцев, Терешковой, Гончарная, Космическая, Баумана, Двужильного, проспектах Ленинградском, Октябрьском и Шахтёров.
В патрульной очистке дорог задействованы механизированные комплексы, в которые входят от 2 до 5 спецмашин, одновременно очищающие проезжую часть на всю её ширину. Кроме того, ночью сотрудники дорожных организаций будут механизированным способом очищать тротуары, пешеходные переходы и остановочные площадки.
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