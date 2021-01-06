С начала сезона туристы посетили горнолыжный курорт «Шерегеш» почти полмиллиона раз

По информации администрации Таштагольского района, с 14 ноября по 5 января зафиксировано 494 286 туристических посещений «Шерегеша», что на 30% больше, чем за аналогичный период в прошлом году.

Загрузка гостиниц курорта в новогодние праздники составила 99,6%, что на 4,8% больше в сравнении с аналогичным периодом прошлого года.