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С начала сезона туристы посетили горнолыжный курорт «Шерегеш» почти полмиллиона раз

По информации администрации Таштагольского района, с 14 ноября по 5 января зафиксировано 494 286 туристических посещений «Шерегеша», что на 30% больше, чем за аналогичный период в прошлом году.

Загрузка гостиниц курорта в новогодние праздники составила 99,6%, что на 4,8% больше в сравнении с аналогичным периодом прошлого года.

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kuzbassnews.ru
06/01/2021
Общество
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Таштагол
Новости Кузбасса

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