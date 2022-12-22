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С начала снегоуборочного сезона с автомобильных дорог и дворовых территорий Кузбасса вывезено 340 тысяч кубометров снега

По информации Центра оперативного контроля жилищно-коммунального и дорожного комплекса Кузбасса, только за последние сутки вывезли более 24 тысяч кубометров снежной массы. Для борьбы с усилившимися снегопадами на дороги области выведена вся специализированная техника, а также дорожные рабочие.

В этом году по области для проведения снегоуборочных работ задействовано 1 459 единиц спецтехники. Кроме того, на случай внештатных ситуаций сторонние предприятия готовы предоставить в помощь коммунальным службам 243 спецмашины.

Для обеспечения безопасного дорожного движения в осенне-зимний период необходимо в среднем более 200 тысяч тонн противогололедных материалов: 22 675 тонн соли, 121 402 тонны песка, 57 469 тонн отсева. К началу периода на складах дорожно-эксплуатационных предприятий сформирован основной стратегический запас — 35-40% от общего объема нужд города или района. На сегодняшний день укомплектован штат сотрудников, в этом сезоне задействовано 1 691 водителя-механизатора и более 1500 дорожных рабочих.

 

 

Фото: пресс-центр Правительства Кузбасса

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22/12/2022
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