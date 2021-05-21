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С помощью информационных систем ФГИС «Аргус-Фито» и ЛесЕГАИС выявлены нарушения фитосанитарного законодательства при вывозе древесины.

С целью выявления и пресечения нарушений требований законодательства в области карантина растений специалистами Управления Россельхознадзора по Республикам Хакасия и Тыва и Кемеровской области-Кузбасса проведен мониторинг систем ФГИС «Аргус-Фито» и ЛесЕГАИС)».

Согласно проведенных мониторинговых мероприятий в вышеуказанных информационных системах установлено, что индивидуальный предприниматель с Тисульского района Кемеровской области-Кузбасса осуществил вывоз подкарантинной продукции (древесины) из карантинной фитосанитарной зоны без оформления карантинного сертификата в нарушении требования п.1 ст. 21 №206-ФЗ «О карантине растений». Лесоматериалы, заготовленные в Первомайском участковом лесничестве Тисульского лесничества Кемеровской области-Кузбасса вывезены в Красноярский край. На территории данного участкового лесничества установлена карантинная фитосанитарная зона и введен карантинный фитосанитарный режим в связи с выявлением карантинных вредителей леса - большого черного елового усача и черного соснового усача, уссурийского полиграфа.

Вывоз подкарантинной продукции из карантинной фитосанитарной зоны без карантинного сертификата образует состав административного правонарушения, предусмотренного ст. 10.2 КоАП РФ «Нарушение порядка ввоза и вывоза подкарантинной продукции (подкарантинного материала, подкарантинного груза)».

На основании п.1 ч.1 ст. 28.1 КоАП РФ должностным лицом Управления составлен протокол об административном правонарушении в отношении виновного лица. Вынесено постановление о привлечении виновного предпринимателя к административной ответственности, назначено наказание в виде штрафа.

Общество
kuzbassnews.ru
21/05/2021
Общество

Новости Кузбасса

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