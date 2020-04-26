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В Кузбассе продлили режим повышенной готовности

Об этом в своем обращении к кузбассовцам заявил губернатор Сергей Цивилёв. Режим повышенной готовности продлевается в регионе до четвертого мая включительно.

Система электронных пропусков для контроля режима обязательной самоизоляции  будет вводиться поэтапно с пятого мая.

 Школы и вузы будут работать в режиме дистанционного обучения вплоть до окончания учебного года.

В течение месяца число мест в больницах увеличится в два раза — добавится еще тысяча триста коек. Шестьсот из них на данный момент уже готовы.

Кроме того, с 20 апреля в Кузбассе введен особый противопожарный режим — разжигать костры и жечь сухую траву строго запрещено. За нарушение режима предусмотрены штрафы.

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kuzbassnews.ru
26/04/2020
Общество
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