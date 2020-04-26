В Кузбассе продлили режим повышенной готовности

Об этом в своем обращении к кузбассовцам заявил губернатор Сергей Цивилёв. Режим повышенной готовности продлевается в регионе до четвертого мая включительно.
Система электронных пропусков для контроля режима обязательной самоизоляции будет вводиться поэтапно с пятого мая.
Школы и вузы будут работать в режиме дистанционного обучения вплоть до окончания учебного года.
В течение месяца число мест в больницах увеличится в два раза — добавится еще тысяча триста коек. Шестьсот из них на данный момент уже готовы.
Кроме того, с 20 апреля в Кузбассе введен особый противопожарный режим — разжигать костры и жечь сухую траву строго запрещено. За нарушение режима предусмотрены штрафы.
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