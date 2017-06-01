С заботой о маленьких гражданах

1 июня – Международный день защиты детей. Отделение Пенсионного фонда по Кемеровской области продолжает реализацию программ государственной поддержки семей с детьми и самих юных кузбассовцев.

Одно из направлений – предоставление семьям, имеющим двух и более детей, сертификата на материнский (семейный) капитал (МСК) и выплату его средств. С начала работы программы, 1 января 2007 года, в Кемеровской области благодаря материнскому капиталу 109 тысяч семей улучшили свои жилищные условия. Из них более 75,7 тыс. частично или полностью погасили материнским капиталом жилищные кредиты на общую сумму 29,5 млрд рублей. Еще 33,3 тыс. семей улучшили жилищные условия без привлечения кредитных средств на сумму 11,6 млрд рублей.

Также средствами МСК можно оплатить обучение и содержание детей в детских садах. С 2007 г. органы Пенсионного фонда Кузбасса приняли 11,4 тыс. таких заявлений на общую сумму 322,5 млн рублей.

Со второй половины 2016 г. появилась возможность направить материнский капитал на социальную адаптацию детей-инвалидов. В Кузбассе ею пока воспользовались 2 человека на общую сумму 126 тыс. рублей.

Кроме того, в Кемеровской области 9631 ребенок-инвалид в возрасте до 18 лет и 4661 инвалид с детства 1 и 2 группы получают социальную пенсию. Дополнительно к ней они имеют право на ежемесячную денежную выплату (ЕДВ). Ее размер зависит от установленной группы инвалидности и в среднем составляет 2748,93 рублей на человека.

Поддержку получают и дети, потерявшие одного или обоих родителей. Им выплачивается пенсия по потере кормильца до 18 лет, а детям-сиротам, обучающимся по очной форме в образовательных учреждениях - до 23 лет. В Кузбассе социальную пенсию по потере кормильца получают 10660 детей.