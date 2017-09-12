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Садовод из Прокопьевска раздаёт выращенную тыкву малообеспеченным

Николай Кучмар более 30 лет отработал на угольных предприятиях, в том числе на прокопьевских шахтах им. Калинина и им. Дзержинского. После получения производственной травмы вышел на заслуженный отдых.

В настоящее время ветеран труда  вместе с супругой увлекается садоводством, выращивает овощи на дачном участке и уже два года большую часть урожая тыквы передает в прокопьевский детский дом, малообеспеченным семьям и малоимущим пожилым прокопчанам. В прошлом году объем благотворительного урожая составил 114 тыкв общим весов более одной тонны.

Общество
Прокопьевск
kuzbassnews.ru
12/09/2017
Общество
Прокопьевск
Новости Кузбасса

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Кузбассовец раздает выращенную тыкву малообеспеченным землякам
В прошлом году Николай Кучмар передал на благотворительность 114 тыкв общим весов более одной тонны.
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