Садоводам стоит внимательно подойти к началу дачного сезона

В связи с приближающимся новым дачным сезоном Управление Россельхознадзора по Республикам Хакасия и Тыва и Кемеровской области напоминает садоводам и огородникам о необходимости быть очень внимательными и подойти ответственно к покупке семян, чтобы зря не потратить собственные силы, средства, время и в итоге получить желаемый урожай.

Для покупки семян, лучше выбирать специализированные магазины,дорожащих своей репутацией, которые при необходимости могут проконсультировать по интересующим вас вопросам. Приобретая семена у сомнительных продавцов на мини-рынках, остановках высока вероятность приобрести поделку.

При покупке пакетированных семян в розничной торговле обращайте внимание на информацию, указанную на пакете, там должно содержаться: наименование, адрес и телефон организации (фирмы) продавца семян;название культуры, сорта в соответствии с Государственным реестром селекционных достижений допущенных к использованию;обозначение стандарта (ТУ) на сортовые и посевные качества;номер партии;масса (в граммах) или количество (штук) семян в пакете;срок реализации. Покупатель вправе спросить у продавца документы, удостоверяющие сортовые и посевные качества реализуемых семян и сверить все интересующие показатели. Обращаем Ваше внимание на то, что номер партии семян на пакетике должен совпадать с номером партии этих семян в документах, подтверждающих их сортовые и посевные качества. Целостность пакетиков с семенами не должна быть нарушена.

Приобретая гибридные сорта цветочных и овощных культур, помните, что гибриды более урожайные и более устойчивы к воздействиям болезней и окружающей среды, но самостоятельно получить семена на следующий год не получится.

Все сорта семян сельскохозяйственных культур находящихся в реализации должны быть включены в Государственный реестр селекционных достижений допущенных к использованию (ссылка http://gossortrf.ru/gosreestr.html ), это означает, что семена прошли Государственные сортоиспытания, подтвердили свои сортовые особенности и рекомендованы к использованию в определенных регионах страны, а также не являются генетически модифицированнымисортами.

От посадки до ожидания результата проходит от 3 до 6 месяцев. Помните, уважаемые садоводы и огородники, что проявляя бдительность при покупке семян, труды ваши не пропадут даром.