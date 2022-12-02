«Сам себя зарезал ножом»: суд в Кузбассе заключил под стражу 60-летнего жителя Мариинска, обвиняемого в убийстве

В пресс-центре Мариинского городского суда Кемеровской области «Новостям Кузбасса» рассказали, что 26 ноября 2022 года в суд обратился следователь следственного отдела по городу Мариинск следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Кемеровской области – Кузбассу с ходатайством об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении 60-летнего местного жителя, обвиняемого в убийстве знакомого.

Органами предварительного расследования установлено, что в дневное время суток 24 ноября 2022 года обвиняемый, находясь в состоянии алкогольного опьянения, стал выгонять из дома знакомого, с которым распивали спиртные напитки. Тот не уходил, в связи с чем на этой почве у них возник конфликт, в процессе которого обвиняемый нанёс потерпевшему ножом один удар в область грудной клетки спереди, а также один удар ножом в область верхней части спины. От причинённых ранений потерпевший скончался на месте.

После этого обвиняемый выкинул бутылки из дома на улицу, скрывая следы совместного распития спиртного. Также он вложил нож в руку погибшего, после чего позвонил в дежурную часть Отдела МВД России по Мариинскому району и сообщил, что потерпевший «сам себя зарезал ножом».

По мнению следствия, избрание обвиняемому иной меры пресечения невозможно по обстоятельствам, изложенным в ходатайстве, и подтверждёнными материалами уголовного дела.

В судебном заседании следователь поддержал заявленное ходатайство. Прокурор также посчитал ходатайство обоснованным и подлежащим удовлетворению, а потерпевший (родственник погибшего) настаивал на заключении под стражу обвиняемого.

Против избрания такой меры пресечения возражала сторона защиты. Сам обвиняемый просил избрать более мягкую меру пресечения, указывая, что умысла на причинение вреда жизни и здоровью погибшего у него не было. Пытался убедить суд, что скрываться от следствия и суда он не намерен. Защитник также возражал против удовлетворения ходатайства следователя.

Выслушав всех участников уголовного судопроизводства и изучив представленные материалы, суд посчитал заявленное ходатайство подлежащим удовлетворению.

Судом установлено, что 60-летний мариинец обвиняется в совершении особо тяжкого преступления, за которое предусмотрено безальтернативное наказание в виде лишения свободы. Обвиняемый юридически не судим, но ведёт асоциальный образ жизни, злоупотребляя спиртными напитками и проявляя признаки агрессии. Судом установлены и иные обстоятельства, характеризующие личность обвиняемого с отрицательной стороны.

Более того, сразу после совершения преступления обвиняемый попытался инсценировать самоубийство погибшего.

При таких обстоятельствах суд посчитал необходимым избрать в отношении обвиняемого меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на 2 месяца: до конца января 2023 года.

Постановление не было обжаловано и на днях вступило в законную силу.

Напомним, что в соответствии с частью 1 статьи 49 Конституции Российской Федерации каждый обвиняемый в совершении преступления считается невиновным, пока его виновность не будет доказана в предусмотренном федеральным законом порядке и установлена вступившим в законную силу приговором суда.

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