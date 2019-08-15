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Самодеятельные актеры из Тяжинского района осуществили необычный творческий проект

Главная идея по задумке участников народного театра «Лица» – сплавляясь по горной реке на катамаранах, познакомить с театральным искусством туристов и жителей отдаленных населенных пунктов.
В поселке Московка Тисульского района театральное представление вызвало большой интерес у местных жителей и путешественников. Ребятишки читали свои любимые стихи, взрослых захватила пронзительная поэзия Владимира Высоцкого. На популярных остановках речного маршрута актеры рассказывали туристам из разных регионов России о Годе театра, о предстоящем праздновании 300-летия Кузбасса.
В поселке Макаракский коллектив театра представил местным жителям пантомиму «С любовью к Театру!». Также участников творческой встречи ждали веселые конкурсы, сладкие призы и мастер-класс по нанесению театрального грима.
Межрайонный творческий проект «Театральные встречи на Кие» актеры Тяжинского народного театра «Лица» РДК «Юбилейный» решили продолжить и в следующем году.

Культура
Тисуль
Тяжин
kuzbassnews.ru
15/08/2019
Культура
Тисуль
Тяжин
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Новости Кузбасса

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