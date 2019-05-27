Самолету авиации Росгвардии присвоено имя “Игорь Груднов”

На аэродроме «Ермолино» заместитель директора Росгвардии генерал-полковник Сергей Захаркин принял участие в торжественном мероприятии, посвященном присвоению почетного наименования «Игорь Груднов» военно-транспортному самолету Ил-76МД.
В торжественном митинге приняли участие вдова Героя России командующего Восточным округом войск национальной гвардии РФ генерал-полковника Игоря Сергеевича Груднова – Светлана Груднова, дочь военачальника – Александра Груднова, начальник Главного управления по работе с личным составом Росгвардии генерал-майор Николай Рябчиков, врио начальника Главного управления авиации Росгвардии генерал-майор Дмитрий Костюнин, председатель комитета Законодательного Собрания Ростовской области по делам военнослужащих, ветеранов военной службы, гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям генерал-лейтенант Григорий Фоменко, офицеры центрального аппарата Федеральной службы войск национальной гвардии РФ, ветераны войск, военнослужащие авиационного полка Росгвардии.
Игорь Груднов был удостоен звания Героя России 29 февраля 2000 года за мужество, отвагу и умелое руководство операцией по освобождению от террористов города Грозного. Лично принимал участие в боевых действиях, неоднократно был ранен. В память о настоящем российском офицере, отдавшем свою жизнь служению Отечеству, открыты мемориальные доски в Хабаровске, Ростове-на-Дону, Пятигорске, Улан-Удэ и Владикавказе.
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