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Самозанятость в Тяжинском районе

В службе занятости населения Тяжинского района подвели итоги деятельности по предоставлению единовременной финансовой помощи при госрегистрации в качестве индивидуального предпринимателя гражданам, признанным в установленном порядке безработными.
С начала 2018 года 8 безработных граждан, состоящих на учете в центре занятости населения Тяжинского района, получили единовременную финансовую помощь на организацию собственного дела и стали предпринимателями. Для создания своего бизнеса безработные граждане получили единовременную финансовую помощь центра занятости из средств областного бюджета в размере 100 тысяч рублей. Для этого претенденты подготовили свои бизнес-проекты, которые успешно защитили на специальной комиссии.
Начинающие предприниматели будут оказывать услуги населению по следующим видам деятельности: «Производство меховых изделий», «Деятельность ресторанов и кафе с полным ресторанным обслуживанием, кафетериев, ресторанов быстрого питания и самообслуживания», «Предоставление услуг парикмахерскими и салонами красоты», «Разведение свиней», «Техническое обслуживание и ремонт автотранспортных средств».
Достижения предпринимателей, вышедших из числа безработных граждан, показывают, что для активных людей, обладающих личностным и профессиональным потенциалом, желающих открыть свой бизнес и умеющих разумно воспользоваться помощью, которую предлагает служба занятости, успех дела будет гарантирован. Стать бизнесменом может практически любой безработный гражданин: возраст, образование и опыт значения не имеют.

Экономика
Тяжин
kuzbassnews.ru
22/12/2018
Экономика
Тяжин
Новости Кузбасса
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