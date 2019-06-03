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Самые яркие фестивали страны едут в Анжеро-Судженск 7 июня

Красочная феерия и мыльно-воздушное шоу — уже скоро в Центральном парке у Главной сцены развернутся сразу два незабываемых праздника!

Зрителей фестивалей ждет насыщенная развлекательная программа на пятничный вечер под выступления лучших диджеев и аниматоров.

Первым в 16:00 жителей стартует популярный фестиваль формата open-air — Всероссийский фестиваль красок. Самый ожидаемый момент фестиваля — массовый красочный залп. Чтобы примкнуть к красочной феерии, необходимо приобрести пакетик фирменной краски #ВФК на входе, стоимость – 150 рублей.

Сразу после него в 19:00 жителей города ждет Фестиваль мыльных пузырей: на глазах зрителей один за другим вырастут настоящие мыльно-воздушные гиганты и пузыри, наполненные дымом. Стоимость входа 200 рублей (набор для создания мыльных пузырей включен в стоимость).

Адрес: Центральный парк, Главная сцена (ул. Ленина, 13А).

 

Культура
Анжеро-Судженск
kuzbassnews.ru
03/06/2019
Культура
Анжеро-Судженск
Новости Кузбасса

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