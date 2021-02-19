Санаторий «Борисовский» с марта возвращается к обычному режиму работы

После обращений жителей губернатор Кузбасса Сергей Цивилев съездил в Крапивинский округ. Глава региона проверил состояние санатория «Борисовский», который в период пандемии был перепрофилирован под обсерватор для граждан с подозрением на коронавирус. Сейчас учреждение снова готовится к приему отдыхающих.

«За время пандемии обсерватор, размещенный в санатории, принял около тысячи человек из разных регионов. Важно, что в учреждении смогли сохранить лечебную базу и коллектив, поэтому возвращение к обычному режиму работы не стало проблемой. Теперь здесь смогут проходить реабилитацию люди, переболевшие коронавирусом. Для того, чтобы поддержать и жителей Кузбасса, и местные санатории, мы решили дополнительно выделить 20 миллионов рублей из областного бюджета на субсидирование путевок для ветеранов, тружеников тыла и других льготных категорий граждан. Данная информация будет доведена до всех глав муниципалитетов», — отметил губернатор Кузбасса Сергей Цивилев.

Сейчас все постельные принадлежности в санатории — подушки, матрасы, одеяла, которые использовались в обсерваторе, утилизированы. Для отдыхающих закупили комплекты нового постельного белья. Все оборудование проверено центром стандартизации. С 1 марта санаторий вновь будет работать в обычном режиме.