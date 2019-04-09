Все новости Общество Культура  Экономика Происшествия Спорт Политика Образование Здоровье Экология
Анжеро-Судженск  |  Белово  |  Березовский  |  Верх-Чебула  |  Гурьевск  |  Ижморский  |  Калтан  |  Кемерово  |  Киселевск  |  Крапивинский  |  Ленинск-Кузнецкий  |  Мариинск
Междуреченск  |  Мыски  |  Новокузнецк  |  Осинники  |  Полысаево  |  Прокопьевск  |  Промышленная  |  Тайга  |  Таштагол  |  Тисуль  |  Топки  |  Тяжин  |  Юрга  |  Яшкино  |  Яя  |  Шерегеш
-A +A

Санитарно-экологическая лаборатория «Южного Кузбасса» прошла аккредитацию

Санитарно-экологическая лаборатория угольной компании «Южный Кузбасс» (входит в Группу «Мечел») подтвердила аккредитацию.

Экспертная группа Федеральной службы по аккредитации в ходе проведения проверки изучила материально-техническую базу санитарно-экологической лаборатории компании, сведения об образовании, квалификации и стаже работы персонала, а также оценила систему управления документацией. В рамках проверки сотрудники лаборатории выполнили 12 экспериментальных заданий, продемонстрировав свои знания и навыки.

За 2018 год специалисты лаборатории обследовали 1341 рабочее место на содержание вредных веществ в воздухе рабочей зоны. Шум, вибрацию и освещенность измерили на 1019 рабочих местах, взяли 723 пробы водных объектов, отобрали 496 проб промышленных выбросов в атмосферу. Санитарно-экологическая лаборатория ежегодно участвует в межлабораторных сличительных испытаниях, главная цель которых –объективная и независимая оценка ее компетентности.

«Подтверждение аккредитации лаборатории – гарантия точных и надежных результатов испытаний продукции для наших заказчиков. Эксперты предъявляют жесткие требования, но коллектив достойно выдержал все испытания и получил положительное заключение», – отметил начальник санитарно-экологической лаборатории «Южный Кузбасс» Николай Зырянов.

Экология
Междуреченск
Мыски
kuzbassnews.ru
09/04/2019
Экология
Междуреченск
Мыски
Loading...
Новости Кузбасса

РЕГИОНАЛЬНЫЕ НОВОСТИ

Без вести пропавшего подростка в Кузбассе нашли живым
В Прокопьевске сотрудники полиции нашли живым без вести пропавшего 15-летнего школьника. Ранее...
Новокузнецк не смог стать крупнейшим городом Кузбасса
Численность населения Кемерова в первом квартале 2019г. составила 558 тыс. 662 человека, что на 6...
Поведение кемеровчан восхитило солиста группы «Руки вверх»
Публика, собравшаяся на концерт солиста группы "Руки вверх" Сергея Жукова в Кемерове,...
Поведение кемеровчан восхитило солиста группы «Руки вверх»
Публика, собравшаяся на концерт солиста группы "Руки вверх" Сергея Жукова в Кемерове,...
Контакты | Реклама на сайте | Создание сайта | 18+
Свидетельство СМИ выдано Роскомнадзором 08.04.2011 ЭЛ № ФС 77 - 44486 Новости Кузбасса © 2007-2019
Публикация материалов возможна с указанием источника: kuzbassnews.ru
Система Orphus