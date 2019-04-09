Санитарно-экологическая лаборатория «Южного Кузбасса» прошла аккредитацию

Санитарно-экологическая лаборатория угольной компании «Южный Кузбасс» (входит в Группу «Мечел») подтвердила аккредитацию.

Экспертная группа Федеральной службы по аккредитации в ходе проведения проверки изучила материально-техническую базу санитарно-экологической лаборатории компании, сведения об образовании, квалификации и стаже работы персонала, а также оценила систему управления документацией. В рамках проверки сотрудники лаборатории выполнили 12 экспериментальных заданий, продемонстрировав свои знания и навыки.

За 2018 год специалисты лаборатории обследовали 1341 рабочее место на содержание вредных веществ в воздухе рабочей зоны. Шум, вибрацию и освещенность измерили на 1019 рабочих местах, взяли 723 пробы водных объектов, отобрали 496 проб промышленных выбросов в атмосферу. Санитарно-экологическая лаборатория ежегодно участвует в межлабораторных сличительных испытаниях, главная цель которых –объективная и независимая оценка ее компетентности.

«Подтверждение аккредитации лаборатории – гарантия точных и надежных результатов испытаний продукции для наших заказчиков. Эксперты предъявляют жесткие требования, но коллектив достойно выдержал все испытания и получил положительное заключение», – отметил начальник санитарно-экологической лаборатории «Южный Кузбасс» Николай Зырянов.