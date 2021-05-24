Все новости Общество Культура  Экономика Происшествия Спорт Политика Образование Здоровье Экология
Анжеро-Судженск  |  Белово  |  Березовский  |  Верх-Чебула  |  Гурьевск  |  Ижморский  |  Калтан  |  Кемерово  |  Киселевск  |  Крапивинский  |  Ленинск-Кузнецкий  |  Мариинск
Междуреченск  |  Мыски  |  Новокузнецк  |  Осинники  |  Полысаево  |  Прокопьевск  |  Промышленная  |  Тайга  |  Таштагол  |  Тисуль  |  Топки  |  Тяжин  |  Юрга  |  Яшкино  |  Яя  |  Шерегеш
-A +A

Сборная Кузбасса по регби на колясках завоевала бронзу на чемпионате России

В чемпионате России по регби среди спортсменов с поражением опорно-двигательного аппарата, который проходил в Алексине (Тульская область), приняли участие пять сборных команд из Кузбасса, Москвы, Санкт-Петербурга, Крыма и Приморского края.

В двухкруговом турнире команда Кузбасса выиграла матчи у сборных Приморья (43:37 и 46:32) и Крыма (40:33 и 45:32) и незначительно уступила командам Москвы (31:40 и 34:36) и Санкт-Петербурга (34:44 и 37:45).

Кузбасские спортсмены с результатом 12 очков из 16 возможных заняли третью строчку итоговой таблицы. Победителем турнира с максимальным результатом стала сборная Москвы (16 очков), серебро с 14 баллами взяли регбисты из Санкт-Петербурга.

Сборную Кузбасса по регби на колясках представляли регбисты из Новокузнецка, Прокопьевска, Осинников и Березовского: Илья Мысляев, Сергей Елунин, Павел Зязев, Павел Павленко, Андрей Павленко, Дмитрий Михеев, Антон Серяков, Евгений Бусыгин, Иван Пискарев. Тренер команды — Татьяна Шишкина.

Спорт
Топ
kuzbassnews.ru
24/05/2021
Спорт
Топ

Новости Кузбасса

РЕГИОНАЛЬНЫЕ НОВОСТИ

От -5 градусов в Кузбассе резко потеплеет до +27
В ночное время в Кузбассе похолодает до -2 градусов, но днём потеплеет до +25.Дожди и грозы, а...
Школьницы жестоко избили бездомного в Кузбассе
Несколько подростков напали на бездомного в Кемеровской области, утверждает сообщество «Плохие...
65-летняя женщина с коронавирусом умерла в Кузбассе, еще 59 человек заболели
В Кузбассе на утро 23 мая изменилась ситуация с коронавирусом. Как сообщили в оперштабе, выросло...
«Новапорт» подготовит проект аэропорта в Кузбассе в начале 2022 года
Проект аэропорта около популярного горнолыжного курорта "Шерегеш" в Кузбассе, который...
Контакты | Реклама на сайте | Создание сайта | 18+
Свидетельство СМИ выдано Роскомнадзором 08.04.2011 ЭЛ № ФС 77 - 44486 Новости Кузбасса © 2007-2021
Публикация материалов возможна с указанием источника: kuzbassnews.ru
Система Orphus