Сборная Кузбасса по регби на колясках завоевала бронзу на чемпионате России

В чемпионате России по регби среди спортсменов с поражением опорно-двигательного аппарата, который проходил в Алексине (Тульская область), приняли участие пять сборных команд из Кузбасса, Москвы, Санкт-Петербурга, Крыма и Приморского края.

В двухкруговом турнире команда Кузбасса выиграла матчи у сборных Приморья (43:37 и 46:32) и Крыма (40:33 и 45:32) и незначительно уступила командам Москвы (31:40 и 34:36) и Санкт-Петербурга (34:44 и 37:45).

Кузбасские спортсмены с результатом 12 очков из 16 возможных заняли третью строчку итоговой таблицы. Победителем турнира с максимальным результатом стала сборная Москвы (16 очков), серебро с 14 баллами взяли регбисты из Санкт-Петербурга.

Сборную Кузбасса по регби на колясках представляли регбисты из Новокузнецка, Прокопьевска, Осинников и Березовского: Илья Мысляев, Сергей Елунин, Павел Зязев, Павел Павленко, Андрей Павленко, Дмитрий Михеев, Антон Серяков, Евгений Бусыгин, Иван Пискарев. Тренер команды — Татьяна Шишкина.