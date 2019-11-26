Сборная Кузбасса успешно выступила в финале V Национального чемпионата «Абилимпикс»

Команда Кузбасса завоевала девять медалей на V Национальном чемпионате по профессиональному мастерству среди инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья «Абилимпикс», который проходил с 20 по 22 ноября в Москве.

В копилке сборной два золото: школьник Владислав Лыжин завоевал медаль в компетенции «Дизайн персонажей/анимация» и Николай Горбатенко стал первым в компетенции «Ремонт и обслуживание автомобилей» в категории «специалисты».

Серебряные медали завоевали школьники Валерия Перескокова в компетенции «Изобразительное искусство» и Артем Галиев в компетенции «Мультимедийная журналистика», студенты Роман Копылов в компетенции «Сетевое и системное администрирование» а также специалисты Галина Гребенкина «Парикмахерское дело», Алтынай Иртымаева «Швея». Бронзу взяли специалист Алексей Булычев в компетенции «Ремонт обуви» и студентка Алена Одинцова в компетенции «Изобразительное искусство».

Кроме того, Кузбасс занял первое место в номинации «Развитие волонтерского движения «Абилимпикс», а также третье место за «Развитие экспертного сообщества «Абилимпикс».

Фото: пресс-служба АКО